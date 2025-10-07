“Hoy es la fiesta de la mamita de todos los jujeños”

Miles de personas llegaron hoy hasta el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya y el intendente de la ciudad de Palpalá acompaño a la feligresía de la provincia en esta fecha tan importante y sentida por los jujeños.

En dialogo con El Tribuno de Jujuy dijo “Siempre esta fecha se la vive con felicidad porque la Virgen de Río Blanco, nuestra mamita de todos los jujeños siempre decimos presente porque es una fiesta que se vive en familia. Esta año la concurrencia de peregrinos superó a los años anteriores”.

Comentó que desde el Municipio se asiste en todos estos fines de semana en donde miles de jujeños peregrinan hasta el Santuario “alrededor de 300 personas del municipio han brindado protección y seguridad, ordenan el tránsito en la ruta 1 para que todos los peregrinos puedan llegar sin problemas hasta la mamita y lo seguirán haciendo durante todo el tiempo que queda de visita al Santuario”.