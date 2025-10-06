El hospital de Abra Pampa celebró sus 67 años de vida institucional

La jornada comenzó con una misa solemne en honor a la Virgen del Rosario, patrona del hospital, cuya imagen encabezó luego, una procesión alrededor del edificio, en un gesto de devoción compartida por trabajadores, vecinos y autoridades. Este momento espiritual marcó el inicio de una celebración que combinó historia, reconocimiento y encuentro.

El acto protocolar contó con la presencia de la directora administrativa regional, Noelia Martínez; el director de hospitales, licenciado Pablo Castro; la directora del Hospital “Jorge Uro”, Fernanda Elías; y el director del Hospital de Abra Pampa, José Liquín. También participaron abanderados de instituciones educativas y entidades locales, en una muestra de respeto y acompañamiento interinstitucional. La banda de música, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia, aportó los acordes musicales y solemnidad al evento.

Durante su discurso, el director José Liquín destacó el valor humano del hospital y el compromiso de seguir fortaleciendo el servicio de salud en la región:

“Agradezco profundamente a todos quienes nos acompañaron en estos días de celebración, especialmente a los integrantes de la institución que hicieron posible el rezo de la novena, al personal del hospital y a la comunidad que participó con entusiasmo en la luminaria, serenata y expresiones culturales como los conjuntos folclóricos, toritos y samilantes. Su presencia y compromiso hicieron de este aniversario un momento verdaderamente especial.

PADRE FERNANDO DANDO LA BENDICIÓN A TRABAJADORES DEL HOSPITAL

Nos toca la responsabilidad de conducir los destinos de este hospital, que forma parte de una extensa red con 43 puestos de salud. Reconocemos el valioso trabajo de los agentes sanitarios y reafirmamos que, como hospital de Nivel 1, estamos a la altura de los desafíos. Aunque enfrentamos dificultades, mantenemos la esperanza de que, con esfuerzo y compromiso, lograremos los objetivos que nos proponemos, porque contamos con un recurso humano valioso: todos los trabajadores de este querido hospital.”

Por su parte, el director provincial de hospitales, Pablo Castro, transmitió el saludo afectuoso del ministro de Salud, Gustavo Bouhid, y expresó:

“Para mí es un privilegio haber sido invitado a compartir un nuevo aniversario de este hospital. Quiero felicitarlos y reconocer el trabajo que realiza cada uno día a día. Han logrado mejorar los indicadores sanitarios gracias al equipo de atención primaria de la salud, y han optimizado el rendimiento hospitalario mediante la labor de los profesionales, siempre alineados al plan estratégico provincial. Estrategias como la visita de médicos itinerantes, que permite acercar especialistas a Abra Pampa y evitar que la población deba trasladarse a centros capitalinos, son muestra de ese compromiso.”

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

Durante el acto se entregaron reconocimientos al personal con más de 25 años de servicio en este nosocomio, valorando su entrega silenciosa y constante al cuidado de generaciones de abrapampeños.

Al finalizar, se compartió chocolate con facturas entre todos los presentes, en un gesto cálido que reafirmó el espíritu de comunidad que envuelve al Hospital Nuestra Señora del Rosario desde sus orígenes.

A 67 años de su fundación, esta institución continúa siendo un pilar fundamental de la salud de todos puneños.