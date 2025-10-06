Colapinto concluyó ayer 16º en el Gran Premio de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó 16º en el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1, donde el triunfo quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien dominó de principio a fin.

El podio lo completaron el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), y el británico Lando Norris (McLaren).

El argentino, que comenzó en el 16° lugar, tuvo una gran largada tal como había pasado el año pasado en el circuito callejero de Marina Bay, y en menos de una vuelta ya estaba en el decimotercer puesto.

Luego de una temprana parada en boxes debido a que había comenzado la carrera con neumáticos blandos que se desgastan más rápido, Colapinto cayó varias posiciones luego de su parada en boxes, aunque siguió manteniendo un muy buen ritmo.

Sobre el final de la carrera, cuando todos los pilotos ya habían realizado su parada, el argentino llegó a estar duodécimo, a solo dos posiciones de la zona de puntos. Sin embargo, en las últimas vueltas sufrió muchísimo el desgaste en sus neumáticos, por lo que fue superado por cuatro rivales para así terminar en el decimosexto lugar.

De todas maneras, el joven piloto de Alpine se mostró muy concentrado y con buen ritmo a lo largo de casi toda la carrera y finalizó por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien cruzó la bandera a cuadros en el último lugar.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Russell dominó en todo momento sin mayores inconvenientes para conseguir su segunda victoria de la temporada luego de la obtenida en el GP de Canadá.

En el segundo puesto quedó Verstappen, quien resistió los constantes ataques de Norris y pudo descontarle seis puntos al líder del campeonato, que es el australiano Oscar Piastri (McLaren), que terminó cuarto.

Los otros pilotos que sumaron puntos además de Russell, Verstappen, Norris y Piastri fueron Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas) y Carlos Sainz Jr (Williams).

El británico de Ferrari había superado al español en la tabla, pero una penalización de cinco segundos lo obligó a retroceder un puesto.

Luego del GP de Singapur, Piastri mantiene el liderazgo en el campeonato y a falta de seis carreras le saca 22 puntos a Norris y 63 a Verstappen.