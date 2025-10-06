Apuñalado durante un robo

Un hombre fue atacado a puñaladas durante un robo y tuvo que ser hospitalizado.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, las autoridades tomaron conocimiento sobre el episodio el pasado sábado alrededor de las 13 cuando un hombre de 33 años con heridas sangrantes ingresó por sus propios medios a la guardia del hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital.

Personal médico asistió a la víctima y diagnosticó herida punzante con arma blanca en ambos miembros inferiores, por lo que quedó alojada en sala de Observaciones.

Asimismo, un efectivo que presta guardia en el nosocomio capitalino se entrevistó con el paciente y relató que transitaba por la intersección de la avenida Horacio Guzmán y la calle San Lorenzo del barrio Mariano Moreno.

En esas circunstancias, indicó que fue interceptado por un sujeto que le exigió que entregue sus bienes, pero opuso resistencia y fue atacado con un arma blanca.

El uniformado alertó a sus pares de la Seccional 30°, quienes realizaron recorridos por el sector donde se registró el hecho, aunque no lograron dar con el paradero del inculpado.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que una vez que reciba el alta médica la víctima radique la correspondiente denuncia y que las actuaciones complementarias queden a cargo de la dependencia policial actuante.