108 años de vida celebró la Escuela 313 “Constancio Vigil”

La comunidad educativa de la Escuela Nº 313 "Constancio Vigil" de San Lucas (departamento San Pedro) celebró el último viernes sus 108 años de vida.

Actualmente, la institución cuenta con obras de refacción integral que tienen como objetivo mejorar las condiciones edilicias y adaptar los espacios a las necesidades actuales de la comunidad educativa.

La ministra de Educación, Miriam Serrano, junto al comisionado municipal de Rodeito, Eduardo Orellana, encabezaron los festejos que iniciaron con un show artístico de payasos que alegró a los presentes y sirvió de antesala al acto central.

En su alocución, la ministra Serrano felicitó a la comunidad educativa y destacó la política pública del Gobierno provincial que sostiene el compromiso con la educación a través del financiamiento propio.

"No solo en infraestructura educativa sino también en conectividad, en equipamiento tecnológico, y en formación docente continua, y por sobre todas las cosas, en la transformación de esa educación que hoy tanto se necesita", enfatizó la titular de la cartera.

Asimismo, anunció la apertura de dos tecnicaturas superiores en la localidad de Rodeíto para garantizar que los jóvenes se queden en su lugar de origen y continuar con sus estudios.

La directora de la institución anfitriona, Mónica Oscari, brindó unas palabras de bienvenida y realizó un breve recorrido histórico. "Es una escuela pequeña pero con mucho avance. Esta obra brindará comodidad a los niños y estará a la altura de las necesidades de toda la comunidad rural", expresó.

En guaraní

Por su parte, el comisionado municipal Eduardo Orellana destacó el acompañamiento del Ministerio de Educación con toda la comunidad educativa de la localidad: "Esta remodelación me llena de orgullo, al igual que el compromiso del cuerpo docente de esta institución".

El momento más emotivo fue el tradicional "Feliz cumpleaños" interpretado en lengua guaraní por parte de una docente, fortaleciendo así la interculturalidad que caracteriza a la comunidad.

Luego de la celebración la ministra Serrano junto a autoridades municipales, ministeriales, equipos técnicos y personal de la escuela participaron de un recorrido por las obras.