5 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Devoción

Segundo domingo de peregrinación a Río Blanco

Una multitud llegó hasta el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya donde se vivió el segundo domingo de peregrinación. Hoy era el turno de las familias y las parroquias de toda la diócesis.

Domingo, 05 de octubre de 2025 16:51

La misa central fue presidida por el obispo Monseñor César Daniel Fernández, quien dirigió su mensaje a los fieles resaltando a María como Madre del Consuelo:

“Este domingo hay que celebrar a la Virgen como Madre del Consuelo porque nos da a Jesucristo, que es consuelo de su pueblo, consoladora de nuestras penas, dolores y sufrimiento, todos seguramente traemos en nuestras mochilas para pedir por su intermedio cuotas de dolor y angustias".

Cómo sigue el cronograma

2do domingo 5 de octubre: Peregrinan las familias de la provincia y parroquias de toda la diócesis

Lunes 6 de octubre: Misa a las 19:30 horas y vigilia hasta las 24. Cambio de manto, oraciones y cantos a María.

Martes 7 de octubre: Festividad de la Madre y Patrona de Jujuy

3er domingo 12 de octubreDía de la Familia y las Misiones. Peregrinan los enfermos

Sábado 18 de octubre: De 15 a 24 horas Vigilia de los Jóvenes

4to domingo 19 de octubreDía y bendición de las Madres. Peregrinan los jóvenes y grupos de la divina Misericordia

Domingo 26 de octubre: NO HAY PEREGRINACIÓN.

Sábado 1 de noviembre: Peregrinan los Gauchos y Paisanas de todos los Fortines, Asociación y Federación Jujeña.

Domingo 2 de noviembre: Fiesta Patronal de Pueblo de Río Blanco 

En todas las fechas habrá misas a las 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30, mientras que el rezo del Santo Rosario se realizará a las 06:30 y 19:00.

