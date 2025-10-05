°
5 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Fórmula 1
Peregrinación a Río Blanco
Barrio Malvinas
básquet
Barby Franco
Elecciones Legislativas 2025
Fórmula 1
Peregrinación a Río Blanco
Barrio Malvinas
básquet
Barby Franco
Elecciones Legislativas 2025

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Elecciones octubre 2025

El Frente Primero Jujuy Avanza recibió el respaldo de la CTA

La Lista 501 mantuvo un encuentro con referentes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), donde se expresó un firme apoyo a la propuesta política que encabeza Pedro Pascuttini.

Domingo, 05 de octubre de 2025 18:54

Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional del Frente Primero Jujuy Avanza, participó de un encuentro con dirigentes de la CTA y del Frente de Trabajadores Jujeños, espacio político que integra la coalición. La reunión, que tuvo lugar en San Salvador de Jujuy, contó con la presencia de referentes barriales, sindicales y políticos del interior y la capital, quienes manifestaron su apoyo a la candidatura. El Frente sigue sumando apoyos hacia las elecciones del 26 de octubre.

Durante su discurso, Pascuttini remarcó la necesidad de "luchar contra la injusticia social" y señaló que el peronismo debe recuperar la esperanza con un proyecto de provincia "basado en el trabajo y en el empleo bien remunerado". Además, criticó las políticas económicas del Gobierno nacional: "Tenemos un gobierno que lo único que le interesa es la timba financiera y quedar bien con los bancos. Eso ha causado una gran injusticia social".

El candidato también llamó a la unidad del peronismo y sostuvo que el desafío es "defender a los jujeños y trabajar por un futuro mejor para las familias de la provincia".

Tras el acto, Santiago Hamud, referente del Frente de Trabajadores Jujeños y candidato a diputado suplente, destacó la masiva concurrencia y expresó que "la sociedad venía pidiendo una persona honesta, honrada y trabajadora, y ese candidato es Pedro Pascuttini". Subrayó que su llegada al Congreso permitirá "frenar las políticas de ajuste de Javier Milei" y poner en agenda temas como la industria jujeña, la educación y los medicamentos para jubilados.

También participó Candelaria Pérez Abregú, candidata a diputada nacional suplente, quien valoró la presencia de mujeres en la reunión y sostuvo que "son las voces de los hogares, las que pechan para que el plato en la mesa no falte". Pérez Abregú señaló que el espacio busca ser "la alternativa que ponga un freno a las políticas nefastas del Gobierno nacional".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD