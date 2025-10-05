Denuncian irregularidades en el Club Unión Deportivo de Maimará

La situación institucional del Club Unión Deportivo de Maimará generó preocupación entre vecinos y autoridades locales, luego de que se denunciaran irregularidades en la renovación de su comisión directiva. El mandato de las actuales autoridades habría vencido en abril de este año, y las elecciones realizadas posteriormente son cuestionadas por falta de transparencia y convocatoria.

El secretario de Gobierno, Orlando Montoya, aclaró que el municipio no pone trabas, pero debe garantizar que las instituciones cumplan con los requisitos legales. “El mandato terminó el 15 de abril. Solo pedimos que regularicen los papeles como corresponde”, indicó.

Montoya también señaló que el club continúa realizando actividades y alquilando las canchas pese a su situación irregular.

Desde la comunidad, Ivone Mamani afirmó que el municipio acompaña a todas las instituciones deportivas y solo exige lo que marca la ordenanza vigente. “Es triste que se intente generar arbitrariedades donde no las hay. Solo pedimos que estén en regla”, expresó.

COMUNIDAD | SOCIOS Y VECINOS ESTÁN PREOCUPADOS POR EL MANEJO DEL CLUB

Por su parte, René Farfán, socio del club, denunció que las elecciones se realizaron sin convocatoria ni aviso a los socios. “Para nosotros el club está acéfalo. Se siguen haciendo actividades con movimiento de dinero y no se sabe a dónde va la ganancia”, advirtió.

La comunidad espera que el club regularice su situación institucional para garantizar transparencia y continuidad en sus actividades deportivas.