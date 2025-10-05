°
5 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Juegos Evita
El tiempo en Jujuy
Gobierno de Jujuy
Basílica de Luján
Fórmula 1
Peregrinación a Río Blanco
Barrio Malvinas
básquet
PRIMERA NACIONAL

Gimnasia lleva la delantera 1 a 0 contra Chacarita

El equipo de Matías Módolo, que viene de cuatro derrotas al hilo, debe sumar los puntos en su casa. Así podrá mantener el quinto puesto o bien ilusionarse con el cuarto lugar, de cara al Reducido.

Domingo, 05 de octubre de 2025 15:43

16:35 Tarjeta amarilla para Diego Fores López. 5' 2T

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Diego Fores López. Gimnasia (J) tiene un jugador amonestado.

16:30 Comenzó el segundo tiempo entre Gimnasia (J) y Chacarita

16:17 Terminó el primer tiempo entre Gimnasia (J) y Chacarita.

16:10 Cambio en Gimnasia (J) 40' 1T

Sale Cristian Menéndez, entra Jeremías Perales.

15:59 Cambio en Chacarita. 29' 1T

Sale Tomás Ortiz, entra Agustín Araujo.

15:46 Tarjeta roja para Alejandro Rébola. 16' 1T

Le sacaron tarjeta roja a Alejandro Rébola. Chacarita se queda con 10 jugadores en la cancha.

15:31 Gol de Gimnasia (J). 1' 1T

Joaquín Trasante pone a Gimnasia (J) 1 a 0 frente a Chacarita. 

15:30 Comenzó el partido entre Gimnasia (J) y Chacarita

Ya juegan en el estadio 23 de Agosto por la zona b - fecha 34 de Primera Nacional de Argentina.

Gimnasia no puede fallar esta vez. Después de cuatro derrotas consecutivas, y más allá de haber conseguido igualmente clasificar al Reducido antes de la última fecha, hoy deberá derrotar a Chacarita Juniors en el estadio "23 de Agosto" por varios motivos. Conseguir los tres puntos implicaría albergar la posibilidad de terminar en el cuarto lugar y tener la ventaja deportiva en los playoffs.

