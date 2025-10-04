Aprehendieron a dos hombres que intentaban robar vehículo

El hecho ocurrió cuando los agentes, que realizaban tareas de prevención, fueron alertados sobre la presencia de dos sujetos en inmediaciones de calle Cerro Labrado, quienes estaban intentando abrir las puertas de distintos rodados.

Tras un rastrillaje por la zona, los policías lograron detenerlos a pocas cuadras.

Al consultar en el CIAC, se estableció que uno de los aprehendidos registraba "Libertad bajo Caución", mientras que al segundo individuo se le secuestró un arma blanca entre sus pertenencias, elemento que habría sido utilizado para fines delictivos.

Ambos sujetos quedaron a disposición de la justicia.