Grave problema de filtración de agua en las 95 Viviendas

Los vecinos de las 95 Viviendas de Alto Comedero solicitaron a las autoridades pertinentes el arreglo de las calles Vice Comodoro Marambio esquina Campero -exEl Cucho- debido a una pérdida de agua constante que provoca una complicada situación tanto para transeúntes, como para los vehículos.

Debido al trabajo de mantenimiento en un acueducto del lugar, la obra se llevó a cabo durante varias semanas, donde trabajadores con un tractor se encontraban centrados en la labor, aunque luego de desempeñarse dejaron parte de la tierra removida.

BARRO Y DESNIVEL | LOS VECINOS PRECISAN QUE SE FINALICE LA OBRA.

Hoy la esquina de este grupo de viviendas, se encuentra inundada con "el agua como laguna" como describieron los vecinos e insistieron con que la obra se termine en óptimas condiciones. Los residentes explicaron, además, que al remover la tierra la intersección de las calles quedó con el terreno desnivelado, por lo que con la pérdida de agua y el barro es una condición ineludible que no mejora debido a todo el líquido elemento que se filtra.

Los residentes de las 95 Viviendas hicieron el pedido para que se resuelva la circunstancia a la brevedad y que no quede esta área sin reformar porque el barro es permanente y conlleva un peligro importante por la superficie irregular, razón que dificulta el paso vehicular.

Asimismo, esta situación se vive desde hace dos semanas de pérdida de agua y, pese a que se estaba la cinta de precaución, no regresaron al lugar para terminar la tarea.

Resaltaron que luego de la primera reparación, sólo quedó un alisado en algunos tramos de las calles, pero en la esquina "es notable el desnivel y que con la filtración del agua, se nota más".

ALEGRÍA ESTUDIANTIL | CON LOS ALUMNOS DEL COLEGIO SECUNDARIO 6.

Además, instaron a las autoridades por más recorridos de móviles policiales en el lugar y que la frecuencia se incremente en horas de la tarde y de la noche para que niños, jóvenes y adultos puedan tener la seguridad y tranquilidad de llegar bien a sus hogares; y otro pedido, es que se controle y se haga valer el cumplimiento de las normas de educación vial, sobre todo, en las señales de tránsito, en las sendas peatonales y en los semáforos de la avenida Forestal, donde "todos pasan como autos de carrera".

Recreación en el barrio Adep

TALLER DE FUNCIONAL | SE REALIZA MARTES Y JUEVES EN EL NIDO GENERAL BELGRANO.

En el nido General Belgrano se realizan diferentes actividades donde las nuevas generaciones son protagonistas. Una de ellas fue la jornada recreativa destinada a los alumnos del Colegio Secundario 6. Predispuestos a participar de una rutina a puro ritmo, disfrutaron de risas y de compartir a pleno en un día al aire libre, donde no faltó el compañerismo, ni el juego que se desplegó en el espacio verde del predio. En la ocasión, el clima acompañó la propuesta en el barrio Adep.

Y además, está abierto el taller de funcional que se dicta los martes y jueves de 07.45 a 8.45, a través de Sulma Purulla de manera gratuita.