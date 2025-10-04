°
4 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Tilcara
Nuestra Señora del Rosario de Río blanco y Paypaya
Feria Internacional de Turismo
Tilcara
Colegio Secundario 12 de Nuevo Pirquitas
Universidad Nacional de Jujuy
El Tribuno por los barrios
Ciclo lectivo 2026
Tilcara

Hoy es la patronal de Tilcara

El próximo 7 la homenajeada será la patrona parroquial.

Sabado, 04 de octubre de 2025 05:49
DEVOCIÓN | RECIENTEMENTE LAS IMÁGENES VISITARON SECTORES BARRIALES DE TILCARA.

Los tilcareños en esta jornada se dedicarán a honrar a su patrono San Francisco de Asís y a la patrona de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, después de prepararse espiritualmente participando en el rezo de la novena y asistir a otras celebraciones litúrgicas realizadas diariamente.

A las 8 en el acceso a la ciudad se producirá el encuentro de imágenes que llegarán al pueblo invitadas para compartir la festividad, y que son veneradas en comunidades, poblados y parajes cercanos a la ciudad quebradeña.

En columna y acompañadas de bandas de sikuris se desplazarán por las calles Villafañe y Belgrano hasta la iglesia donde a las 10 se oficiará la solemne eucaristía y a su término (alrededor de las 11) comenzará la procesión desplazándose por calles del casco céntrico las sagradas imágenes patronales.

Para el mediodía sobre calle Alverro en la cual se encuentra el templo, se previó una salutación a los patronos por parte de los sikureros y agrupaciones tradicionalistas que intervendrán en la celebración religiosa rindiendo homenaje y agradeciendo la protección divina.

Al atardecer desde las 15 se desarrollará la 2da. Serenata a los santos patronos donde intervendrán solistas y conjuntos folclóricos del pueblo, también bandas de sikuris y cuerpos de danzas nativas honrando a las imágenes a través sus manifestaciones artísticas.

Esta última actividad se trata de una reunión artística, cultural y espiritual que se realiza nuevamente por la amplia convocatoria lograda el año pasado. La municipalidad de Tilcara colaboró en todo lo necesario para el desarrolló del festejo central que congregará a la feligresía del pueblo e invitados.

 

