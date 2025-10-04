Capacitaron a estudiantes para controles en Río Blanco

Dentro del convenio de colaboración anual renovado entre la Municipalidad de Palpalá y la Universidad Nacional de Jujuy, estudiantes de la carrera de Bromatología de la Facultad de Ciencias Agrarias todos los domingos participarán activamente en las tareas de control higiénico-sanitario durante la festividad religiosa de Río Blanco, en conjunto con profesionales del municipio siderúrgico.

Por directivas del intendente Rubén Eduardo Rivarola, la Municipalidad de Palpalá brindó un curso de capacitación para los alumnos de la carrera de Licenciatura en Bromatología de la citada facultad de la Unju, instruyéndolos sobre las funciones de inspección, el manejo frente a los manipuladores y los aspectos clave a controlar en los domingos de peregrinaciones a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

El mismo se dictó en el Punto Digital del Centro Cívico. Los estudiantes participarán como colaboradores durante las festividades en Río Blanco, realizando sus prácticas profesionales merced al citado convenio.

La iniciativa del municipio siderúrgico enfatiza la importancia de esta colaboración anual, que brinda a los estudiantes la oportunidad de acercarse al trabajo real del bromatólogo. Este año, diez estudiantes destacados, junto con profesionales, llevarán a cabo controles en los puestos de venta de Río Blanco, capacitarán a manipuladores y asesorarán a los consumidores en un espacio informativo.

Se recomendó a los consumidores adquirir alimentos en lugares con condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y evitar productos sin cadena de frío. Se hizo especial hincapié en no comprar jugos en botellas reutilizables.

La estudiante Verónica Colodro expresó su entusiasmo y gratitud por esta oportunidad, resaltando que será la primera experiencia práctica en su campo de estudio. "Tenemos muchas expectativas, esperamos que los vendedores ambulantes tengan buena predisposición, ya que lo que queremos es que tengan una buena venta y a su vez cuidar la salud de la comunidad. Muy agradecida con el municipio, porque son muy pocos los espacios que nos brindan para estas prácticas", culminó.