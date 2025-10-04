Sadir saludó a odontólogos y a motoqueros que visitan Jujuy

En el Salón de la Bandera, el gobernador Carlos Sadir participó del acto conmemorativo por el Día de la Odontología Latinoamericana, que se celebra cada 3 de octubre en homenaje a la fundación de la Federación Odontológica Latinoamericana (Fola), creada en 1917 en Santiago de Chile.

En la oportunidad, Sadir transmitió sus saludos a los profesionales y los alentó a seguir trabajando por la salud de los jujeños.

Por su parte, la presidenta del Círculo Odontológico de Jujuy, Patricia Barra, señaló que "es un día de festejo como profesionales, pero también de concientización sobre la importancia del cuidado de la salud bucal".

"La población debe comprender que es fundamental cuidar la salud desde la niñez. Hoy surgen nuevas necesidades y problemáticas vinculadas a la salud bucodental, que nos convocan como profesionales a seguir trabajando con compromiso", completó.

También se destacó que la odontología es una ciencia que impacta directamente en la calidad de vida de las personas, en su autoestima y en su salud integral.

Con motoviajeros

Por otro lado, el gobernador recibió a un grupo que participa del 5º Motoencuentro Internacional, organizado por el Moto Club Jujuy, que se realizará hasta hoy y contempla caravanas que recorrerán el interior de la provincia.

Sadir destacó la convocante presencia del grupo de motoviajeros que eligieron los paisajes de Jujuy para cumplir una nueva travesía, y expresó que "es un gusto acompañarlos otro año más y ver la alegría de tantos motoqueros que vienen de distintos países".

Asimismo, resaltó la camaradería de vivir la experiencia de viajar en moto a distintas partes del mundo.

Sobre Jujuy como destino turístico para la aventura "fierrera", comentó que "sabemos que cuando uno recorre la provincia, particularmente en zonas del norte, vemos la cantidad de motoqueros en nuestras rutas, apreciando los paisajes que son únicos e increíbles, así que celebro este encuentro".

También señaló, para concluir, que dicha actividad "potencia el turismo".