Cazzu convocó a una multitud en San Pedro

La visita de Cazzu a Jujuy convirtió ayer a la plaza Belgrano de San Pedro en el epicentro de una jornada multitudinaria. En el marco de la transmisión especial del programa de Olga TV, el espacio céntrico se transformó en un gran estudio a cielo abierto, con despliegue técnico, tribunas colmadas y cientos de personas que, pese a las altas temperaturas, se acercaron para acompañar a la artista jujeña y formar parte de un evento de proyección nacional.

Abanicos improvisados, sombrillas desplegadas y botellas de agua circulando entre la gente fueron parte de la postal dominante. Muchos buscaron refugio bajo los árboles o contra las paredes que ofrecían algo de sombra, mientras aguardaban la aparición del programa y de la artista jujeña.

La apertura artística estuvo a cargo de agrupaciones locales que aportaron identidad y ritmo a la tarde. El tradicional Pim pim Yasi Ireta de Fraile Pintado y el grupo "No Somos Nada" de San Pedro ofrecieron números de baile que encendieron el clima previo al inicio formal del programa. Luego, sus conductores "Nacho" Elizalde, "Luli" González, Evelyn Botto y el streamer "Mortedor". Ellos sostuvieron una dinámica ágil, con interacción constante, humor y segmentos en vivo que mantuvieron entretenido al público en el programa "Tapado de Laburo".

Además, la artista no solo dialogó con los conductores y el público, sino que también deleitó a los presentes interpretando algunos de los éxitos de su carrera, entre ellos el tema "Jujuy Estrellado", "Con Otra" y "Me Tocó Perder", que fue coreado por la multitud. También se dio un momento de pura emoción y felicidad entre todos los presentes cuando confirmó en vivo que tendrá su primera presentación en el estadio "23 de Agosto" el 12 de septiembre del corriente año.

SOMBRILLAS DESPLEGADAS EN LAS CALLES

Previo a la transmisión, Cazzu brindó una conferencia de prensa donde dialogó con los medios locales. Allí se mostró emocionada y agradecida por el cariño recibido. "Estoy muy contenta de venir a Jujuy, de presentarme y de estar con mi gente", expresó. También adelantó que se vienen nuevos trabajos a futuro y dejó una definición íntima que resonó entre los presentes: "Mi casa es mi familia, mi hija, mis amigos, acá en Jujuy".

Sin embargo, la organización dejó algunos puntos cuestionados. Trabajadores de prensa manifestaron malestar por restricciones en el acceso y por limitaciones para realizar imágenes generales del público. Además, se observó que algunas tribunas instaladas en el predio no contaban con contacto visual directo con el escenario, lo que generó que parte del público siguiera la transmisión a través de pantallas o referencias sonoras, sin poder ver de manera plena lo que ocurría en escena.

El calor también pasó factura. Durante la tarde se registraron varias atenciones médicas a personas que sufrieron descompensaciones producto de las altas temperaturas y la exposición prolongada al sol. Personal sanitario asistió a quienes presentaron mareos y cuadros de presión baja, en una jornada que exigió resistencia tanto del público como de la organización.

Más allá de las dificultades, la convocatoria fue contundente. San Pedro respondió masivamente a la presencia de su artista más reconocida, en una tarde intensa donde el fervor popular se impuso al clima y convirtió la plaza en epicentro de un evento que trascendió lo artístico para convertirse en un fenómeno social.