4 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Educación

Escuelas jujeñas fueron distinguidas en la Feria Nacional de Ciencias

Jujuy brilló a nivel nacional al obtener importantes reconocimientos en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, donde proyectos escolares de la provincia se destacaron por su originalidad, compromiso y calidad educativa.

Sabado, 04 de octubre de 2025 17:38
Orgullo jujeño que brilla a nivel nacional en la Feria de Ciencias

En esta edición, que se desarrolló en la provincia de Misiones, tres instituciones jujeñas fueron reconocidas por sus propuestas pedagógicas, que combinan creatividad, saberes ancestrales y el uso de herramientas tecnológicas:

• Escuela N.º 25, de Yavi: Desafíos Educativos en Geometría

• Escuela Secundaria Rural N.º 4, de San Juancito: Matemáticas Ancestrales: La Sabiduría de los Pueblos Indígenas

• Escuela N.º 473, de Calilegua: Matemática que inspira: entre fractales y simetría

 

Detrás de estos logros hay estudiantes y docentes comprometidos, que con esfuerzo, ingenio y dedicación lograron posicionar a la provincia en un espacio nacional de reconocimiento educativo y científico.

Desde el Ministerio de Educación se destacó que este tipo de distinciones reflejan “la calidad y la innovación que nacen en nuestras escuelas, fruto del trabajo colectivo y del compromiso con una educación que forma para el futuro”.

Las comunidades educativas celebraron este reconocimiento como una experiencia enriquecedora e inolvidable, que reafirma el potencial del sistema educativo jujeño.

Jujuy, además de su riqueza cultural y paisajística, se consolida como cuna de mentes brillantes y proyectos que transforman.

Calilegua los espera orgullosos

La comunidad de Calilegua se prepara para recibir con mucha emoción a sus pequeños estudiantes y docentes de la Escuela N° 473 “Papa Francisco”.

El recibiemiento será a partir de las 19 horas con una caravana que saldrá desde la entrada del pueblo (el Escudo) hasta la Plaza Central.

Y tambien los esperan con carteles, globos, aplausos y mucha energía para celebrar este gran logro de los pequeños alumnos.

