Crearán un ‘bosque mágico’ en los jardines del príncipe Guillermo y Kate Middleton para la nueva serie de Harry Potter

La nueva serie de Harry Potter que está preparando HBO es, sin duda, una de las producciones más esperadas de los últimos años en Reino Unido. A la posibilidad de readaptar los famosos libros de fantasía escritos por J. K. Rowling se le han ido sumando diferentes noticias acerca del proceso de producción que no han dejado indiferente a nadie. La última de ellas, de hecho, implica directamente nada más y nada menos que a la Familia Real británica.

Y es que, tal y como han informado medios británicos como el Daily Mail, la producción ha decidido convertir parte de los jardines del príncipe Guillermo y Kate Middleton en un “bosque mágico” tras alcanzar un acuerdo con la Casa Real. Como condición para rodar en el emblemático Windsor Great Park, cerca de la nueva residencia de los príncipes de Gales, los creadores de la serie se han comprometido a repoblar y transformar el recinto con árboles, pastizales y arbustos, favoreciendo así la biodiversidad en la zona.

Los príncipes, presentes durante el rodaje de la serie

En lo que a Harry Potter respecta, la escala del proyecto televisivo es considerable: se ha construido un set valorado en 4 millones de libras (4,58 millones de euros), que incluye una réplica de la estación de Hogsmeade (el pueblo mágico cercano a la escuela de magia, según explican los libros) y cerca de 800 metros de vías por donde ha circulado el mítico Expreso de Hogwarts. El set representa una recreación de las Tierras Altas escocesas, escenario elegido por J.K. Rowling en los libros originales.