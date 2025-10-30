Integrarán el Consejo Consultivo en Salud Mental

El Ministerio de Salud informó que se aprobó el cronograma electoral para integrar el Consejo Consultivo Ad Honorem en Salud Mental por el periodo 2025-2027, según lo determina la Ley 26.657, el cual concluirá con la elección a realizarse el 27 de noviembre próximo.

El Consejo Consultivo es un espacio participativo formado en 2021 en el que se invitó a asociaciones de profesionales, organizaciones de usuarios y organizaciones de familiares, así como espacios académicos para debatir políticas públicas orientadas a la inclusión de las personas que padecen problemas de salud mental y adicciones.

Este órgano fue creado como parte integral de la legislación en materia de salud mental, de modo de contar con un espacio de participación de la sociedad civil para complementar el trabajo de las autoridades, facultándolas a realizar propuestas que contemplen las problemáticas y particularidades de los distintos sectores a los que representan.

En ese sentido, el próximo lunes a las 14, en el Salón Auditórium del Ministerio de Salud (Independencia 41 de esta capital) se realizará la asamblea para la elección de tres miembros para conformar la Junta Electoral y lectura de las bases del Llamado a Elección.

En tanto, hasta el 17 de ese mes estarán abiertas las inscripciones para integrar el Padrón Electoral y para las candidaturas, gestión que también deberá realizarse en la cartera sanitaria (Área Cuidados Progresivos), de lunes a viernes de 9 a 12. Ese día, tras el cierre de inscripción de instituciones votantes y de postulación de candidatos a las 12, se cumplirá la presentación de Listas de Candidatos a Coordinador y Vocales del Consejo Consultivo con carácter honorario.

En tanto, el 19/11 a las 8 al 24/11 hasta las 13 se cumplirá con la exhibición del Padrón Electoral provisorio y período de tachas. En la jornada del 25/11, se resolverá las tachas, aprobando posteriormente el padrón definitivo y las candidaturas. Finalmente, el 27/11, de 8 a 11, se realizarán las Elecciones en el Salón Auditórium del Ministerio de Salud. Cumplido el acto eleccionario, se procederá a la apertura de urnas e inicio de escrutinio. A las 12 se prevé la lectura de resultados, toma de posesión de cargos y rúbrica del acta correspondiente.