“Danzar por la Paz”: arte y compromiso social por Unicef

La celebración de la vigésima edición de “Danzar por la Paz” se perfila como uno de los acontecimientos más destacados de la agenda cultural de Buenos Aires para este año. El encuentro, que tendrá lugar el 16 próximo a las 20.30 en el Teatro Coliseo, destinará la totalidad de lo recaudado a los proyectos de Unicef orientados a mejorar la situación de niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. Las entradas, con un valor inicial de $8.000, ya pueden adquirirse a través de Ticketek o en la boletería del teatro.

Reconocida como una cita esencial para el público familiar, la gala ha sido declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta edición, la conducción estará a cargo de Gabriela Sobrado, quien guiará una velada que promete conjugar excelencia artística y compromiso social.

El programa de la noche reunirá a figuras y compañías de primer nivel. El Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Julio Bocca, encabezará el elenco de artistas. A ellos se sumarán el Grupo Cadabra, dirigido por Anabella Tuliano; los actuales Campeones Mundiales de Tango BA, Leandro Bojko y Micaela García; el Taller de Danza del Teatro San Martín, con la dirección de Norma Binaghi y Damian Malvasio; los bailarines internacionales Luciana Croatto y Joaquín Crespo Lopes; y la Compañía Folklórica La Biaba, dirigida por Flor Passoni y Toti Forlin.

Como cierre, la gala ofrecerá una propuesta especialmente pensada para el público infantil y familiar: la obra Sancho Panza, Aventuras en La Mancha de Leonardo Reale, interpretada por la Compañía Juvenil del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Esta puesta, que combina humor, virtuosismo y entrega escénica, agotó localidades en sus seis funciones durante las vacaciones de invierno.