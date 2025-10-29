Corte de agua en barrio Alto Comedero por trabajos de emergencia

Agua Potable de Jujuy informó que este miércoles se realizarán trabajos de emergencia que provocarán una interrupción en el suministro de agua potable para los vecinos de los barrios Calsina, Éxodo Jujeño y 281 Viviendas.

La empresa explicó que la medida es necesaria para proceder con la reparación inmediata de una falla mecánica detectada en una válvula del sector. Los trabajos se concentrarán en la Avenida Fuerza Aérea, a la altura de Cabo Varas, del lado del Bº Calsina.

El corte de agua se llevará a cabo en un horario específico para minimizar las molestias, desde las 09:30 hasta las 12:30.

Desde Agua Potable de Jujuy agradecieron la comprensión de la comunidad y aseguraron que su personal "trabaja intensamente para solucionar la falla y restablecer el servicio a la brevedad posible". Se recomienda a los vecinos tomar los recaudos necesarios para abastecerse de agua durante ese lapso.