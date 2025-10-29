°
29 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PARTIDO JUSTICIALISTA DE JUJUY
Paritarias 2025
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Ministerio de Educación
Municipalidad de Palpalá
Gobierno Nacional
Exestación de Trenes
Carlos Sadir
Agua Potable Jujuy SE
Escuela Provincial de Arte
PARTIDO JUSTICIALISTA DE JUJUY
Paritarias 2025
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Ministerio de Educación
Municipalidad de Palpalá
Gobierno Nacional
Exestación de Trenes
Carlos Sadir
Agua Potable Jujuy SE
Escuela Provincial de Arte

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1470.00

3884873397
PUBLICIDAD
Agua Potable

Corte de agua en barrio Alto Comedero por trabajos de emergencia

 Los trabajos se deben a una falla mecánica en una válvula clave del sector.

Miércoles, 29 de octubre de 2025 08:36

Agua Potable de Jujuy informó que este miércoles se realizarán trabajos de emergencia que provocarán una interrupción en el suministro de agua potable para los vecinos de los barrios Calsina, Éxodo Jujeño y 281 Viviendas.

La empresa explicó que la medida es necesaria para proceder con la reparación inmediata de una falla mecánica detectada en una válvula del sector. Los trabajos se concentrarán en la Avenida Fuerza Aérea, a la altura de Cabo Varas, del lado del Bº Calsina.

El corte de agua se llevará a cabo en un horario específico para minimizar las molestias, desde las 09:30 hasta las 12:30.

Desde Agua Potable de Jujuy agradecieron la comprensión de la comunidad y aseguraron que su personal "trabaja intensamente para solucionar la falla y restablecer el servicio a la brevedad posible". Se recomienda a los vecinos tomar los recaudos necesarios para abastecerse de agua durante ese lapso.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD