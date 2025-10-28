Fue acusado de robar a un taxista y lo aprehendieron

Un sujeto de 35 años fue detenido tras ser acusado como presunto autor del robo a un taxista e intentar agredir a los efectivos. El inculpado tenía antecedentes, pedidos de captura, medidas restrictivas y una condena de ejecución en suspenso.

El episodio tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 18, sobre un tramo de la calle Farfán del barrio Malvinas de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un taxista alertó a los efectivos sobre la presencia de un hombre al que responsabilizó de haberle robado bienes materiales y dinero.

El inculpado se percató de la presencia policial, intentó fugarse y agredir a los efectos, pero fue reducido.

Fue trasladado a la Seccional 32°, donde ingresaron sus datos al Centro de Información y Análisis Criminal y tomaron conocimiento que el sujeto registraba múltiples antecedentes penales, varios pedidos de captura y detención activos, cuatro medidas restrictivas y una condena de ejecución en suspenso.

Por tal motivo quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Justicia.