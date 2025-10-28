“Las Lobas”, trece años de ser manada en las rutas de la vida

Su espíritu de fortaleza, la pasión por la hermandad y el ánimo presto a seguir adelante por los caminos de la vida, son las bases del Moto Club "Las Lobas", un grupo de damas que hace de sus días, experiencias íntegras con un gran despliegue de valores humanos en cada una de sus actividades.

La incursión en el mundo del motociclismo se gestó doce años atrás, momento en el que el entusiasmo junto al sentido de pertenencia hicieron de la manada, una familia que se fue consolidando en el tiempo. Desde que se iniciaron por este rumbo, sus motores siempre estuvieron listos y en sus marcas para salir a rodar; pero no solo con la idea de viajar y conocer lugares, sino para descubrir el interior de sí mismas.

Hoy se constituyen en el primer grupo de mujeres motociclistas en el Noroeste y el primero en llegar al status más alto por ser Moto Club. "Es toda una carrera que se realiza con el objetivo de llegar a hacerla visible en San Salvador de Jujuy, porque esto lo vemos en el Sur. En Argentina, hay muchos más clubes pero está lejos de nuestro norte", reveló Sonia Gutiérrez, quien es presidente de este grupo amadrinado por "Las Damas de Hierro" de Buenos Aires. Lo importante fue animarse y comenzar a viajar en moto de manera individual, conocerse entre integrantes que hacían rodadas solas y evolucionar juntas en el trayecto. "Antes no se veían chicas en moto, entonces nos empezamos a juntar y era sorprendente para nuestros hermanos motociclistas varones, vernos llegar a los eventos aquí, en Tucumán o en Salta", recordó.

La sorpresa fue incluirse en el ámbito netamente masculino, logrando una aventura que se inició desde una camaradería genuina. "Somos una manada, una familia que está para todo siempre; pasamos de ser un grupo, a un moto grupo para poder llegar a ser un MC", indicó.

Diez años lucieron chaleco negro, respetando, aprendiendo, conociendo el ambiente de las motos. Luego, incluyeron parches en los mismos. Y es que para ser parte del club, se tienen que tener son valores humanos y ser piloto de una moto; no importa si es cilindrada, ni el color o la forma. Cuando se ingresa al grupo, no solamente se trata de viajar o hacer ruta y buscar velocidad, no. "Es compartir no solo el camino de la ruta, sino el camino de la vida. El club es una escuela de la vida, donde podemos no estar de acuerdo y cada una puede exponer sus ideas", comentó.

Silvana Laime, quien es sargento de "Las Lobas" MC porta con orgullo, los colores de su MC y con ella la pasión de lo que significa ser motociclista. "Cada una va fortaleciendo el club, buscando mujeres con valores. Rodamos juntas por toda la provincia y salimos a otras", comentó quien forma parte del conjunto que se ganó el respeto de la comunidad jujeña.

EN EL TRIBUNO DE JUJUY | REVELARON PARTE DE SU HISTORIA Y DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN COMO GRUPO.

Los interesados en descubrir más sobre "Las Lobas" MC pueden seguirlas a través de las redes sociales: Las Lobas Jujuy en Facebook o @laslobasjujuymc en Instagram.

Una invitación especial

La vicepresidente de "Las Lobas" MC, Brenda Torres, resaltó la invitación al motociclismo en general para que se sume a los actos por el aniversario décimo tercero del grupo, que se realizará el 29 y 30 de noviembre a las 10 de la mañana, en la plaza central de El Carmen y, durante ambas tardes, en el camping municipal. "Este año queremos doblar la apuesta con bandas y juegos moteros. Primero, con arriamiento de bandera y rodada turística, invitados del país. Tenemos el status más alto del Noroeste, para nosotros representar a Jujuy es un orgullo tremendo", reveló Torres. La propuesta es celebrar, impulsando el turismo en los Valles; con los diques, el buñuelódromo, la plaza central, la artesanía y la gastronomía regional.

Hermandad que se hace camino

Beatriz Castellanos, quien es de “Las Lobas” MC, resaltó que juntas crean un estilo de vida que no es un deporte. “Somos todas mayores de edad. Hay en el grupo ‘Lobas Juniors’ que son hijas de ‘Las Lobas’, no es una obligación, sí una opción ser o no ser parte; nos acompañan en actos protocolares o en desfiles cívicos militares para la fiesta patronal de El Carmen”, afirmó. Dentro de las acciones desde el MC, está efectuar actividades solidarias, fomentar la cultura jujeña y el turismo; además de fortalecer los vínculos entre moteros. “Cuando hay que ayudar, estamos; sea en Jujuy, Salta o Tucumán.

Tratamos de visibilizar al resto de la sociedad, pueda ver cómo somos”, explicó. Y es que cada integrante tiene cargos específicos dentro del Moto Club. “Si bien el grupo nace de una cultura que viene de países europeos y Norteamérica, nacionalizamos cada detalle. Hemos recibido los parches de las Malvinas y los llevamos porque es reconocimiento de los Veteranos del Círculo de Malvinas”, desarrolló Torres.