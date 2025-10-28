Investigan si un voraz incendio en una vivienda fue intencional

Un voraz incendio en una vivienda del barrio Facundo Quiroga de Perico dejó como saldo grandes pérdidas materiales y la muerte de un gato, mascota del hogar.

El hecho se registró alrededor de las 23.30 del domingo cuando una mujer descansaba en una de las habitaciones, pero al comenzar a despedir humo la vivienda advirtió sobre el fuego y rápidamente intentó salir.

Sin embargo la puerta estaba trabada y, según la víctima, con llave por lo que tuvo que romperla para salir justo a tiempo.

La principal hipótesis del incidente es que sea una acción intencional, es decir que alguien habría provocado el fuego dentro de la vivienda y luego escapó. Los vecinos del lugar aseguran haber visto a un hombre salir de la casa minutos antes de que el fuego se propague.

La familia damnificada cree que el autor del hecho es un pariente directo, un hombre de 48 años, que suele acudir al lugar y que tenía diferencias con ellos.

El sujeto fue denunciado y la Policía lo busca para que aporte datos a la causa. Se buscan cámaras en la zona, para constatar si es que fue intencional y quien habría sido.

Los damnificado viven un momento muy difícil desde lo personal, ya que hace tan solo dos semanas sufrieron la perdida de la madre del hogar y con esta desgracia están en una situación límite, dónde perdieron prácticamente todos los muebles, la ropa y lo básico para vivir.

Rifa solidaria

La familia es de apellido Arjona y sus amigos y afectos están realizando una rifa solidaria para ayudar y así poder volver a habitar cuánto antes en su hogar.

Las donaciones se pueden transferir al alias "laa45.nx" (Lourdes Antonella Arjona) o comunicándose al 3885005388.