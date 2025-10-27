Hallan rodado con pedido de secuestro

Personal de la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín procedió al secuestro de una camioneta que tenía pedido de captura desde el año 2008. El mismo fue emitido por una dependencia de la Policía Federal ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Los efectivos le comunicaron la novedad a quien se encontraba en posesión del rodado, quien no fue imputado ni demorado por el hecho.

El ilícito fue descubierto días pasados al mediodía, cuando los uniformados de la Brigada detectaron irregularidades en una camioneta marca Ford Ecosport de color roja.

Por esa razón, se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) quien dispuso que se secuestre el vehículo en cuestión para la posterior verificación de los peritos automotores de la fuerza policial.

Fue entonces que a la camioneta la trasladaron a la planta de verificación, en donde se controlaron los números de motor y chasis.

De esta manera, se pudo confirmar que la Ford Ecosport tenía pedido de captura vigente desde el 6 de julio de 2008 proveniente de una dependencia de la Policía Federal ubicada en la ciudad de Buenos Aires.

Tras constatar la situación del rodado, se iniciaron las actuaciones sumarias de oficio con el secuestro del mismo y sin la imputación de sospechosos.