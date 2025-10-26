Rubén E. Rivarola: ”Está en juego la calidad de vida de los argentinos”

El intendente de la ciudad de Palpalá Rubén Eduardo Rivarola esta mañana emitió su voto en la escuela Obispo Marcelo Palentini de la ciudad de Palpalá

Consultado sobre la nueva manera de emitir el voto dijo que “es muy rápido el sistema aunque se prevé que la participación sea menor a elecciones anteriores debido al cambio de modalidad a lo mejor para las personas mayores es más complicado porque no se suministró mucha información para esta población”

Pidió a la comunidad que piensen bien antes de votar a que candidatos van a elegir porque está un juego la calidad de vida de los argentinos.

“Pido que el gobierno nacional se acuerde de los municipios y que si bien las obras públicas son importantes pero hoy la necesidad de la gente pasa por otro lado y es importante darle solución”, finalizó diciendo.