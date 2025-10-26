Jujeños en cumbre de Iberoamérica

Dos docentes jujeños representaron a nuestro país en una cumbre de Educadores de Iberoamérica en Madrid, España, para trabajar por una educación inclusiva y reducir la brecha digital.

Se trata de Karen Mancilla Morales, docente de Ciencias de la Educación que se desempeña en la Secretaría de Planeamiento Estratégico; y Daniel Uzqueda, de la escuela N° 373 de Puerta de Lipán, departamento Tumbaya.

Ambos fueron elegidos embajadores de Escuela Plus, el clúster de entretenimiento educativo desarrollado por la Fundación Norma y Leo Werthein para toda América Latina.

Según se informó, la Fundación organiza una vez al año el encuentro internacional en articulación con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe) de Argentina. La edición 2025 tuvo el lema "Innovación educativa para una escuela más diversa e inclusiva".

Mancilla Morales y Uzqueda integraron la comitiva de tres embajadores argentinos, que se completó con Adriana Herrera, docente y directora de la escuela EP 21 de La Plata.

Los tres compartieron junto a colegas de España y otros que viajaron desde Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay aprendizajes y desafíos para construir una comunidad educativa que trascienda las fronteras y pueda enriquecer los procesos educativos utilizando los contenidos audiovisuales como herramienta complementaria.

En un mundo en el que la velocidad de la evolución tecnológica va redefiniendo las formas de enseñar y aprender, la iniciativa Conecta -que tuvo su primera edición en 2024- se viene consolidando como un encuentro de trabajo para pensar cómo hacer a la educación más humana, inclusiva y transformadora.

Los jujeños participaron del encuentro internacional por ser parte del programa Embajadores Escuela Plus, que reconoce a docentes que asumen un rol activo en la transformación educativa de sus comunidades.

Cada embajador encarna los valores de innovación, compromiso y colaboración, multiplicando el impacto del programa en las aulas y territorios donde enseña.

Escuela Plus es la plataforma de entretenimiento educativo más grande de América Latina, que a través de contenidos audiovisuales, materiales pedagógicos y formación docente gratuita promueve el acceso equitativo al conocimiento y acompaña a millones de estudiantes y docentes en toda la región.

Los ejes de trabajo de Conecta 2025 abordaron enseñanza e inclusión digital, innovación educativa y ruralidad, y aprendizaje colaborativo y redes de conocimiento, con el propósito de repensar los modelos de enseñanza desde una mirada humanista, creativa y transformadora.

La agenda combinó espacios de formación con experiencias vivenciales que permitieron conocer iniciativas inspiradoras: una visita al Colegio Trilema, reconocido por su proyecto pedagógico innovador, donde los docentes dialogaron directamente con niños y educadores; un recorrido por El Aula del Futuro, del Ministerio de Educación de España, para explorar nuevos entornos y metodologías de aprendizaje; y una jornada de trabajo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, centrada en los desafíos y oportunidades de la educación digital.

También formaron parte del itinerario una experiencia en el Museo del Prado, donde se presentó el laboratorio de educación, arte y tecnología que abordó "El arte como herramienta transversal"; y una visita al futuro Museo del Holocausto de la Fundación Hispano Judía, que propició una reflexión sobre la memoria, la diversidad.

El cierre del encuentro estuvo marcado por un compromiso colectivo: llevar lo aprendido a las aulas y comunidades de origen, impulsando prácticas educativas más inclusivas, colaborativas y sostenibles.

"Impulsamos este programa por estar convencidos de que reducir la brecha digital es clave para construir un sistema educativo más inclusivo, equitativo y conectado con los desafíos del presente", dijo Alvaro Rufiner, director de la Fundación Norma y Leo Werthein.