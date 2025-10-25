Pusieron foco en la prevención contra el cáncer de mama

El Salón Pachamama del Centro Cultural El Cabildo se convirtió en el epicentro de la concientización durante la jornada de arte y concientización sobre el cáncer de mama: "Recreando Esperanza: La Fuerza del Arte". La actividad, enmarcada dentro del Octubre Rosa, buscó fusionar la salud y la emoción para difundir un mensaje vital sobre la prevención del cáncer de mama.

La jornada, organizada conjuntamente por la Comisión de Mujeres Empresarias de la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ) y el Centro Médico Dra. Susana Pita, reunió a especialistas, pacientes y artistas en un espacio de reflexión y aprendizaje.

El evento ofreció una rica variedad de intervenciones, incluyendo charlas informativas con médicos y especialistas, testimonios conmovedores de pacientes y pintura en vivo, danzas y grupos musicales que sirvieron como vehículo para transmitir esperanza.

Los especialistas

La parte académica contó con la participación de los profesionales de la salud Susana Pita, Carlos Ibarra, Andrea Olmedo y Rosana Silva, quienes compartieron información valiosa sobre la importancia del control temprano y el bienestar integral.

El objetivo central de esta propuesta fue invitar a la comunidad a reflexionar sobre la necesidad de la detección temprana como herramienta fundamental para enfrentar esta enfermedad. La velada, culminó con el sorteo de obras realizadas durante el encuentro.

Los organizadores agradecieron profundamente a todos los asistentes y participantes, destacando que "la esperanza se recrea a través del arte y el compromiso", y reafirmando la importancia de seguir difundiendo el mensaje de cuidado y conciencia.

Premio Mujer Empresaria

Por otra parte, desde la Comisión de Mujeres Empresarias se recordó que estas abiertas las postulaciones para el Premio Mujer Empresaria de Jujuy 2026. Cierran el 10 de noviembre, y podrán realizarse de manera digital a través del formulario: https://forms.gle/eDAXKU9AtTMV21wv9.