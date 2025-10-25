Jujeño robó una moto, se dio a la fuga y lo detuvieron

Un joven de 22 años oriundo de la localidad de Fraile Pintado fue detenido en Pichanal, provincia de Salta, luego de robar una moto en la ciudad de Orán. El sospechoso se dio a la fuga hasta que fue interceptado en el cruce de las rutas nacionales N° 50 y 34. Los datos aportados por el dueño de la moto permitieron realizar el seguimiento a lo largo de los casi 30 kilómetros de distancia entre ambos lugares.

El ilícito, con persecución incluida, se inició el pasado viernes en San Ramón de la Nueva Orán, cuando alrededor de las 12 un joven vio a un hombre que se estaba robando su moto de gama media en la intersección de las calles Los Constituyentes y Nahuel Huapi. Además, fue testigo de cómo el sospechoso se fugó a alta velocidad en dirección a la ruta 50, por lo que se dirigió de inmediato a una dependencia policial para denunciar el hecho y aportar las características de su rodado.

Por esa razón, desde la unidad se emitió el alerta por búsqueda del sujeto con el motovehículo. Además, un grupo de efectivos se apostó para esperarlo en el cruce de las rutas 50 y 34, en donde hay una estación de servicio, a la altura de Pichanal.

Minutos más tarde, los agentes de la mencionada localidad identificaran al jujeño con la moto robada, quien ingresó a cargar combustible cerca de las 13.

De esta manera los agentes salteños lo rodearon al sospechoso, quien se bajó del rodado e intentó darse a la fuga corriendo por los sectores aledaños a la estación de servicio.

Sin embargo, a los pocos metros fue reducido por efectivos de la Infantería, quienes lo trasladaron a la comisaría de la localidad de Pichanal para estar a disposición de la Justicia salteña.

El acusado, oriundo de Fraile Pintado, se encuentra a la espera de la imputación formal. Además, de acuerdo a los medios salteños, el jujeño tendría antecedentes de robos en la zona de Orán.