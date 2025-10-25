Colapinto no logró mejorar su tiempo y largará último el GP de México

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, quedó eliminado en la Qualy 1 del Gran Premio de México, tras finalizar en la última posición y explicó que fue un fin de semana complicado y van a tratar de mejorar para mañana.

“Hoy fue muy difícil, con un auto muy desconectado, no tenía agarre y por más que trabajemos va a ser complicado”, explicó el piloto. Colapinto también remarcó un error puntual durante su vuelta rápida: “Le pegué a un piano donde le pegan todos y las gomas de adelante se me levantaron en el aire, no tenía dirección. La Q2 era imposible, creo que 16/17 podría haber quedado”.

Su compañero Pierre Gasly también quedó afuera, en el décimoctavo puesto, sumándose a otros pilotos como Gabriel Bortoletto, Alexander Albon y Lance Stroll, que no avanzaron a la Q2. La sesión de clasificación dejó a Colapinto con un sabor amargo, a pesar de que, según él, tenía potencial para un mejor resultado.

El argentino insistió en la importancia de buscar siempre esa última milésima de segundo: “Hay que buscar siempre esa última milésima y no sale, hay que mejorar para mañana, intentar que sea un mejor día. Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde todo el agarre y no fue una buena clasificación”

Sobre el circuito y el fin de semana complicado, Colapinto señaló: “Vamos a ver qué pasa pero… es un circuito y un finde que no nos está cayendo bien, como a la mayoría, pero bueno…”.

La jornada de este sábado deja a Alpine con trabajo por delante, con la necesidad de ajustar el rendimiento del auto para que ambos pilotos puedan mejorar en la carrera de mañana, pero al tener los dos pilotos eliminados en Q1, tratar de sumar puntos va a ser una tarea difícil para México.