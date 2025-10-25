Concurso “El Saber Ilumina”: dieron a conocer a ganadores

Desde la Secretaría de Energía de Jujuy se dio a conocer a los ganadores de la tercera edición del Concurso "El Saber Ilumina", que premia acciones por la eficiencia energética y el cuidado del ambiente y que está inserto en el Programa "Energía, yo te cuido".

En esta tercera edición participaron más de un centenar de establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, tanto de gestión pública como privada, de los cuales diez fueron destacados por sus puesta en práctica de la eficiencia energética y el cuidado del ambiente, que plasmaron con la elaboración de proyectos en la categoría "Mejor Plan de Acción"; y por la reducción del consumo energético en sus espacios, lo que se premia en la categoría "Menor Consumo".

Tras una exhaustiva evaluación de los trabajos y acciones realizadas, el jurado interdisciplinario destacó el compromiso y la participación activa de docentes, personal no docente y estudiantes, quienes abordaron distintas estrategias orientadas a la sustentabilidad y la eficiencia energética.

Durante el proceso, también, realizaron un comparativo de los consumos eléctricos de las instituciones educativas, contrastando los datos del período actual con los del año 2024. Los resultados reflejaron una disminución en el consumo de energía, demostrando el impacto positivo de las iniciativas desarrolladas. Desde la Secretaría de Energía, organismo que depende del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, se valoró el compromiso de todas las instituciones participantes, "que lograron plasmar en hechos los principios de la eficiencia energética y el cuidado ambiental. También agradecemos la tarea docente y de los representantes de las áreas del Gobierno involucradas, por su colaboración y dedicación en el desarrollo y evaluación del certamen junto a los niños, niñas y adolescentes, que replicarán estos saberes en sus casas y barrios, y para toda la vida".

Los ganadores del Concurso "El Saber Ilumina" - 3° edición en el Nivel Inicial fueron, en categoría Mejor Plan de Acción, JIN Nº 9 (San Salvador de Jujuy), mientras que en la categoría Menor Consumo el Colegio del Salvador, también de esta capital.

En el Nivel Primario, categoría Mejor Plan de Acción, el primer puesto fue para Escuela Nº 6 "Dr. Joaquín Carrillo" (El Carmen), el 2º puesto para la Escuela Nº 463 "Padre Jesús Olmedo" (La Quiaca) y el 3º puesto para la Escuela Nº 113 "Antártida Argentina" (La Quiaca).

En la categoría Menor Consumo, 1º puesto Colegio San Agustín (San Pedro de Jujuy), 2º puesto Escuela Nº 443 "Dr. Roberto Domínguez" (San Pedro de Jujuy) y 3º puesto Escuela Nº 407 "Profesor Pablo Arroyo" (San Salvador de Jujuy).

En el Nivel Secundario, categoría Mejor Plan de Acción, Complejo Educativo "José Hernández" (San Salvador de Jujuy), y en categoría Menor Consumo, Colegio Secundario Nº 38 (Perico, Jujuy).