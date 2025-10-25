Educación vial para vecinos de Cuyaya, San Isidro y Primavera

La seguridad vial fue eje temático en los stands instructivos que se desplegaron en los barrios Cuyaya, San Isidro y Primavera de Alto Comedero.

La propuesta se centralizó en reunir a los residentes de las tres comunidades; en Cuyaya sobre las calles Gordaliza y Constitución; en el pasaje Ramírez del barrio San Isidro y en las calles El Pongo y Casira del sector Primavera; para fortalecer los trabajos sobre seguridad vial que se vienen concretando, a fin de generar conciencia en niños y adultos sobre la importancia de esta permanente acción que se efectuó a través de jornadas de formación.

CUYAYA | AUTORIDADES EN LA JORNADA INSTRUCTIVA

Para los habitantes de los tres barrios, fue un espacio agradable de reflexión y aprendizaje colectivo, donde los niños disfrutaron de juegos lúdicos, incentivando su imaginación como pintorcitos en un entorno seguro y controlado, mientras aprendían acerca del significado de la prevención de los siniestros viales y las normas vigentes.

PRIMAVERA | ACCIÓN LÚDICA CON UN DINOSAURIO Y UN SEMÁFORO A TODO COLOR.

El objetivo fue generar conciencia en cada uno de los vecinos a través del diálogo y, en simultáneo, brindar herramientas como la información sobre distintos soportes para una cultura vial con perspectiva de futuro. Así, esta labor en conjunto fue llevada adelante en el municipio capitalino, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la provincia se unió a la iniciativa de "La Muni junto a vos" para compartir días con propuestas y grandes enseñanzas.

Fortín y “Sueños de Primavera”

JUNTAS | LA PAISANA Y LA MINI PAISANA EN EL 17º ANIVERSARIO DEL FORTÍN.

Diecisiete años de vida cumplió el fortín gaucho “El Algarrobal” que celebró con un almuerzo criollo y una emotiva coronación de la paisana y mini paisana de la institución.

Las felicitaciones y el ánimo de seguir creciendo para conservar y difundir las tradiciones gauchas, se hicieron notables en los vecinos del barrio 150 Hectáreas.

“SUEÑOS DE PRIMAVERA” | TRABAJANDO POR LAS ADOLESCENTES DE 15 AÑOS.

Por otra parte, Maria Vildoza y Cecilia Muray fueron las encargadas del maquillaje, peinado, lifting de uñas y pestañas para “Sueños de Primavera”, celebración de los quince años de las jóvenes que se inscribieron en el Nido Ara San Juan y que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy organizó en el Centro Cultural “Gral. Manuel Belgrano”.