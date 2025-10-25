Pánico por un avión en Córdoba

Los habitantes de Villa Carlos Paz están acostumbrados a contemplar las alturas: está rodeada de sierras que, en algunos casos, superan los 1.200 metros y componen, de una forma u otra, la altura del cielo. Ni siquiera esa habitualidad logró contrarrestar la sorpresa que causó el avión de gran tamaño que sobrevoló ayer la ciudad y el lago San Roque a muy pocos metros de altitud. Y más revuelo provocó que la aeronave arrojara líquido sobre el lago.

Los videos circularon en las redes sociales y también hubo teorías lanzadas al aire. Hasta que fue la misma gobernación cordobesa la que explicó todo: se trató de un simulacro de descarga de agua para casos de incendios, justo cuando se recrudecen las condiciones climáticas en el final de la temporada.

"Pasó volando a muy baja altura", "Tiró combustible sobre el lago", "Al agua, (va directo) al agua", gritaban los habitantes de Villa Carlos Paz, la icónica ciudad turística de Córdoba, ayer al mediodía.

Algunos apuntaban sus dedos hacia la nave, otros sus celulares, con sus respectivas cámaras. A la velocidad comedida de un avión, una aeronave blanca surcaba el cielo de la ciudad, o la porción de éste que queda debajo de las sierras, y sobrevolaba el ejido urbano a poca altura, al punto de que desde varios puntos de la ciudad se llegaba a discernir al avión sólo por entre medio de los edificios.