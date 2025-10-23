Gremios apoyan a candidatos del Frente Jujuy Crece en PU

Mario Pizarro y Fabián Tejerina, candidatos a diputados nacionales por la Lista 503 del Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, recibieron un contundente respaldo en un acto de campaña motorizado por integrantes de la CGT Regional Jujuy y la Corriente Sindical "Saúl Ubaldini" en el complejo social de la Unión Tranviarios Automotor en esta ciudad.

Pizarro (candidato en segundo término titular) y Tejerina (candidato en primer término suplente) transmitieron las propuestas del frente oficialista que se proyecta a realizar una muy buena elección el próximo domingo, llevando en primer lugar a María Inés Zigarán, actual ministra de Ambiente y Cambio Climático.

Dirigentes gremiales y trabajadores afiliados a las diferentes entidades agrupadas en la CGT Regional se movilizaron masivamente para manifestar su explícito apoyo al frente y a la gestión del gobernador Carlos Sadir, miembro del frente opositor al Gobierno nacional Provincias Unidas.

Ante "tantas injusticias el Frente Jujuy Crece llega con una propuesta contundente de pelear por los jujeños en el Congreso de la Nación y no permitir que el gobierno de Milei continúe con sus políticas de ajuste que están sometiendo a los jujeños en la promesa", agregó.

A los trabajadores Pizarro les solicitó elegir el naranja el 26 para seguir adelante con un modelo de crecimiento y sensibilidad social que acompaña y transforma la vida de los jujeños". Y advirtió que el gobierno de Milei "aplica políticas a contramano de los intereses de la gente y los trabajadores las sufren".

Asimismo, Aclaró que mientras el Gobierno nacional recorta y ajusta "en Jujuy nos hacemos cargo de servicios públicos de salud, el pago del incentivo docente, el boleto estudiantil, el subsidio al transporte y a la energía eléctrica y la educación pública, además de construir todo lo que Milei dejó de hacer al eliminar la obra pública".

Más adelante aclaró que los jujeños precisan diputados que cuiden a Jujuy y que representen con coraje a cada familia del norte profundo. A un Jujuy de la producción, la obra pública, la educación y el trabajo digno".

El legislador provincial Mario Fiad también asistió al acto donde estuvieron Julio Ramírez, delegado normalizador de la UTA; Ramón Neyra, secretario general de Uocra; Freddy Berdeja, de la Asociación de Judiciales; Daniel Azcurra, de Suetra, y Viviana López, de Atsa, entre otros gremialistas.