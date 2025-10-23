APL pidió a Bernis adherir al decreto de rejerarquización

Ayer a media mañana se presentó, en la Legislatura de Jujuy, el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo, Guillermo Batallanos, para entregar al presidente de ese poder, Alberto Bernis, una nota solicitándole se adhiera al Decreto Acuerdo N° 3.903 - G /2025 de rejerarquización escalafonaria, emitido por el Ejecutivo provincial.

El instrumento conocido el martes, dispone que el personal que revista en planta permanente comprendido en el Escalafón General, régimen de la Ley Nº 3.161 de la Administración Pública Provincial, será promovido por única vez con carácter de rejerarquización escalafonaria.

Luego de cumplir con el trámite en Diputados, el gremialista se dirigió a la Defensoría del Pueblo de Jujuy para presentar una nota similar a su titular, Pablo Lavilla, ya que alrededor de 60 empleados que se desempeñan en ese organismo están afiliados a APL.

"Insistiremos para que se beneficie a la familia legislativa. Nuestros compañeros de trabajo no son ajenos a la necesidad que afrontan los jujeños, por esa razón tomé la decisión de solicitar la adhesión", declaró Batallanos.

El gremialista está "convencido" que así lo hará Bernis, recordó que ya se presentó una situación similar que tuvo un final satisfactorio para los trabajadores. "Seguramente tomará una decisión favorable para los empleados".

"Vamos a esperar con ansias que así lo haga, no tenemos duda al respecto, porque cada vez que hemos gestionado algo ante el vicegobernador las respuestas fueron afirmativas, lográndose cosas de gran importancia", afirmó.

El mismo señaló en diferentes oportunidades estar "muy interesado que la familia legislativa esté en buenas condiciones, trabaje como debe ser y perciba lo que le corresponde. Además valora el trabajo y el compromiso de cada uno de los que se desempeñan en las diferentes áreas, desde quienes trabajan en mantenimiento hasta los profesionales".

Luego valoró la decisión el vicegobernador en preocuparse por cada uno de los trabajadores: "Es importante para nosotros esa mirada que tiene, ese reconocimiento hacia nosotros y en particular que cada día estemos mejor para sostener a nuestras familias y cumplir como corresponde con nuestra responsabilidad", dijo.

La referida rejerarquización se efectivizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

Los agentes recategorizados por los Decretos Acuerdo Nº 5.351-HF-2022 y Nº 4.297-HF-2021, serán promovidos 2 categorías; por el Decreto Acuerdo Nº 3.555-S-2021, 2 categorías; quienes ingresaron a Planta Permanente por el Decreto Acuerdo Nº 9.316-G-2019, serán promovidos 2 categorías; y los que ingresaron por el Decreto Nº 3.510-G-2021 serán promovidos a la categoría inmediata superior.

Se estableció que los períodos correspondientes a licencia sin goce de haberes por desempeño en cargos de mayor jerarquía en el ámbito de los tres Poderes del Estado o en jurisdicción nacional o municipal, así como los períodos bajo régimen de retiro voluntario, se computarán a los fines dispuestos en el presente decreto.

Se aclara que las disposiciones no abarcan al personal contratado, reemplazante ni interino, y que se aplicarán desde el 1 de este mes.