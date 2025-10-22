Vecinos de Las Pampitas cortan la ruta 53 reclamando más iluminación y seguridad

Vecinos de la localidad de Las Pampitas mantienen un corte total en la Ruta 53, en las cercanías del Aeropuerto Internacional “Horacio Guzmán”. La medida de fuerza es una respuesta directa a un accidente fatal registrado el pasado lunes por la noche en ese mismo tramo, un punto que la comunidad señala como críticamente peligroso.

Los manifestantes, familias enteras que se concentran en la cinta asfáltica, exigen a las autoridades provinciales y municipales acciones concretas e inmediatas para mejorar la seguridad vial. Los principales reclamos se centran en la instalación urgente de retardadores de velocidad (lomos de burro) y la colocación de una adecuada iluminación en la zona.

Recordemos que el lunes por la noche se produjo un siniestro vial fatal cuando el conductor de una camioneta embistió a un hombre que circulaba a pie por la vera de la ruta provincial, siendo la segunda víctima fatal en pocos días en la zona.