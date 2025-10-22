Trágico: tres víctimas fatales en sendos siniestros viales

Los dos primeros días de la semana dejaron el triste saldo de tres víctimas fatales en sendos hechos viales. Un motociclista derrapó y falleció en la ciudad de Palpalá; mientras que una persecución de Gendarmería Nacional que inició en Salta concluyó con el vuelco de una camioneta y el deceso de uno de sus ocupantes que en la localidad de Palma Sola; y en Las Pampitas el conductor de una camioneta se dio a la fuga tras atropellar y provocar la muerte de un transeúnte.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, uno de los trágicos episodios se registró ayer alrededor de las 11.50 sobre un tramo de la colectora de la ruta nacional N°66, en sentido norte sur, a la altura del barrio San José de la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que un joven de 29 años se desplazaba en una motocicleta Motomel de 150 cc de cilindradas, sin el correspondiente casco de seguridad, cuando perdió el control del rodado, derrapó e impactó con dureza sobre la cinta asfaltica.

De inmediato tomó intervención el personal del Same, pero lamentablemente el joven carecía de signos vitales. La víctima fue identificada por la Policía como Daniel Tévez y su deceso, según un examen preliminar por parte de un galeno policial, se debió a un traumatismo encéfalo craneal grave.

Efectivos de la Seccional 46° se entrevistaron con testigos, quienes indicaron que el motociclista habría intentado sobrepasar a una camioneta Toyota Hilux y al encontrarse en el badén de la colectora, que presentaba gran cantidad de ripio y piedras, perdió la estabilidad del rodado.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y posteriormente personal de Bomberos Voluntario realizó el levantamiento del cuerpo.

En tanto, el rodado de la víctima fue secuestrado de manera preventiva.

En Palma Sola

Otro episodio tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 18.30 sobre la ruta provincial N°6, a la altura de la localidad de Palma Sola, cuando efectivos de la Seccional 36° tomaron conocimiento sobre un siniestro vial.

Al constituirse, constataron la presencia de una camioneta Toyota Hilux volcada y sin ocupantes en su interior.

Además, cerca de un alambrado observaron el cuerpo de un hombre de 30 años, identificado por fuentes policiales como Efraín Correa.

El conductor del rodado permanece fuera de peligro, pero debió ser hospitalizado en el nosocomio local de manera preventiva.

Una fuente confió a este diario que en el lugar se encontraban efectivos de Gendarmería Nacional, quienes indicaron que los ocupantes de la camioneta siniestrada eludieron un puesto de control en la vecina provincia de Salta. En un momento el conductor del vehículo perdió el control y volcó, provocando el deceso de su acompañante.

Además, de manera extraoficial, este matutino tomó conocimiento que de la camioneta incautaron hojas de coca, aunque no se pudo establecer la cantidad.

En el lugar también trabajaron efectivos del departamento de Criminalística que realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del episodio.

Asimismo, se constituyó personal de Seguridad Vial que reordenó el tránsito vehicular y, debido al traslado del conductor al nosocomio, no pudo realizar el correspondiente test de alcoholemia.

En la ocasión, los efectivos de la Seccional 36° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.

Atropelló, mató y se fugó

INMEDIACIONES | DONDE SE REGISTRÓ EL SINIESTRO VIAL.

El tercer hecho se registró el pasado lunes alrededor de las 23.30 sobre la ruta provincial N°53, a la altura del barrio La Florida de la localidad de Las Pampitas.

En esas circunstancias, el conductor de un vehículo que iba en sentido Puesto Viejo Perico atropelló a un hombre y se dio a la fuga.

Personal del Same brindó los primeros auxilios a la víctima que, pese a los esfuerzos médico, falleció.

La Policía la identificó como Horacio Márquez (38), con domicilio en el barrio La Florida de Las Pampitas, y un examen cadavérico arrojó que el deceso se debió a un traumatismo encéfalo craneal grave.

Efectivos se entrevistaron con testigos, quienes manifestaron que el rodado protagonista sería una camioneta gris y que tras atropellar, el conductor se habría bajado, observó la gravedad de las heridas de la víctima y escapó.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y luego, personal de Bomberos trasladó el cuerpo a la morgue del hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones, que busca identificar al temerario conductor.

Juan Choque, hermano de la víctima, mencionó que "mi hermano era buena persona, tenía problemas de alcohol como puede ocurrirle a cualquier otra persona pero él estaba aquí, ayudaba a mi madre y la cuidaba. Es muy conocido aquí en Las Pampitas".

Además pidió la celeridad que amerita el caso y solicitó Justicia: "Pedimos Justicia para él, todo fue muy rápido, es un accidente que fue grave y mi vecina fue la que me avisó que mi hermano partió, pido Justicia, a la persona que lo atropelló le pido que sea justo".