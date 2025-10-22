Jujuy garantiza transporte de media distancia gratuito para votantes

Con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en los comicios del domingo 26 de octubre, el Gobierno de Jujuy dispuso la gratuidad del transporte de media distancia para todos los electores que deban votar en el interior de la provincia. La medida, confirmada por la Secretaría de Transporte, forma parte de un operativo logístico que se repite en cada acto electoral.

El sistema ofrecerá colectivos gratuitos desde puntos clave como San Salvador de Jujuy, Libertador General San Martín, La Quiaca y Abra Pampa, con destino a diversas localidades, incluyendo aquellas de menor tamaño. Las autoridades recomendaron a los usuarios utilizar la Terminal de Ómnibus como punto de partida, especialmente ante el pronóstico de lluvia para la jornada.

El operativo comenzará a las 7 de la mañana, priorizando los destinos más lejanos. Para asegurar que el beneficio sea utilizado correctamente, se controlará que los pasajeros sean electores habilitados para votar en las localidades a las que se dirijan.

Respecto al regreso, el secretario de Transporte aclaró que no habrá horarios fijos. Los servicios de retorno operarán bajo el sistema de "lleno, sale", ajustándose a la demanda de los votantes una vez finalizado el acto eleccionario en cada lugar. Este mecanismo, utilizado en elecciones anteriores, ha demostrado resultados positivos y ha permitido una fluida movilidad de la población.