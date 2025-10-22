Cuyaya 2013 campeón en Villa Carlos Paz

La Escuelita de Fútbol del Club Atlético Cuyaya en la categoría 2013 se consagró campeón en el 26° Encuentro Internacional de Escuelas de Fútbol "Jugamos Todos" disputada recientemente en Villa Carlos Paz, Córdoba.

La delegación a cargo del profesor Rodrigo Barrionuevo estuvo integrada por los jugadores Exael Alemán, Lisandro Flores, Luciano Rada, Fabricio Arce, Santino Silisque, Santino Torres, Mateo Barrionuevo, Misael Ríos, Dylan Tastaca, Ignacio Aranda y el goleador Octavio Ovejero (11 goles) que transitan sus últimos meses en esta formación infantil para dar el salto en 2026 a ser parte de la Divisiones Inferiores de la entidad "bandeña".

En Córdoba la delegación jujeña que también tuvo el respaldo de varios padres atravesó jornadas de lluvia, frío, viento y mucho calor, sin embargo los resultados fueron positivos y eso generó mucha satisfacción en esta participación donde se dieron los siguientes resultados: primeramente fue victoria por 2 a 1 vs. Pueblo Nuevo FC de Mendoza; luego triunfo por 2 a 1 vs Colonia de Junín de Mendoza; en otro duelo festejaron la goleada por 4 a 0 vs Sol Naciente de Chile; así también se impusieron por 3 a 1 vs Recreo de San Juan y en un encuentro reñido le ganaron por 4 a 3 vs Rawson de Chubut.

Un gran esfuerzo de los chicos pero también de la familia que previo al viaje tuvieron que conseguir los recursos con ventas de diferentes productos comestibles (empanadas, tartas dulces, gelatinas, frutilla con crema y escabeche de berenjena) y rifas para cancelar la inscripción, pero a la vez hubo gestiones positivas en las que lograron colaboración de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, del mismo el secretario de Deportes, Luis Calvetti y el presidente del Club Cuyaya, Mario Herrera.

Con el aporte de cada uno de ellos, se logró cumplir el objetivo para los chicos que ahora tendrán un incentivo importante para continuar y superarse en su preparación semanal y mostrarlo en el 2026 en el Torneo Anual de las Divisiones Inferiores de la Liga Jujeña de Fútbol.