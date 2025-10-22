La Tigresa del Oriente hizo su propia versión de "Thriller" de Michael Jackson

A días de Halloween, La Tigresa del Oriente sorprendió a sus seguidores con una viralizada reversión de ‘Thriller’, el icónico hit de Michael Jackson.

La cantante peruana compartió a través de sus cuentas oficiales el extracto que la muestra no sólo personificada como el personaje del videoclip de Jackson, sino también entonando una letra traducida de la canción.

En redes sociales, la osadía de Juana Judith Bustos Ahuite, la mujer de 79 años detrás de La Tigresa, fue ampliamente celebrada. En el video, la acompañaron los bailarines Marco Cuba, Katherine Lima, Eddy Nelson, Sergio Alvarez y Bryan Montoya.

“Estoy bien THRILLER!”, anuncia el post de La Tigresa, que ya tiene acostumbrada a su audiencia a reversionar hits internacionales. En el pasado, ha publicado versiones en español de canciones como ‘Satisfaction’, ‘Gypsy Woman’ o ‘Nada Personal’ de Soda Stereo, entre otras.

En 2018, en diálogo con el portal peruano de noticias RPP, Bustos Ahuite confesó que uno de sus grandes anhelos es que su vida sea narrada en pantalla.

“Me encantaría que mi vida se cuente en una película o serie. Yo hice una biografía en la que cuento muchos detalles de mi vida, pero no profundicé mucho en mi vida privada”, contó.

“Me gustaría que el público conozca un poco más de mí, porque yo vengo de una familia humilde, con muchos hermanos. Creo que mi vida puede servir de inspiración para muchos peruanos”, añadió.