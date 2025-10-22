El municipio pavimenta la calle Islas Malvinas

Después de muchos años de espera, los vecinos de la calle Islas Malvinas en Monterrico ven realizado un anhelo. El intendente Luciano Moreira dio inicio a la pavimentación de esa arteria.

"Es un día que va a quedar en la memoria de todos los vecinos de este sector, porque por muchos años esperaron por el pavimento que no es un lujo, sino una necesidad", destacó el jefe comunal.

Por eso, dijo que constantemente está encuentra gestionando fondos que se aplican a la obra pública, "porque sabemos que éste es el camino que nos permite seguir creciendo, seguir transformando la ciudad".

El intendente monterriqueño explicó que la obra se ejecutará en dos etapas, ya que primero se procedió a la modificación del cordón cuneta y la construcción de los nuevos badenes, luego se hizo el perfilado de la calle y ahora se pondrá el hormigón.

El trabajo abarca desde calle Toribio Cayón hasta 9 de Julio. "Una vez finalizado debemos esperar al menos 20 días para que el pavimento haga el fraguado correspondiente y tenga mayor durabilidad", apuntó, agregando que después se seguirá por calle 25 de Mayo.