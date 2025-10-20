Daniela Christiansson se despidió de Maxi López

En los últimos días, Maxi López, uno de los flamantes concursantes de MasterChef Celebrity, viajó a la ciudad de Ginebra, Suiza, para estar cerca de su esposa Daniela Christiansson que está embarazada y su hija Elle.

Además de una linda visita express, el exfutbolista quiso estar cerca de la modelo ya que, en redes sociales, ella manifestó mucha preocupación luego de haber sufrido un accidente doméstico en su casa. "Un susto", relató ella, aunque, y por fortuna, la situación pudo controlarse rápidamente.

Los días pasaron, en el medio el Día de la Madre (en Argentina), y la familia compartió momentos de amor y contención. Entre abrazos, risas y la compañía de su pequeña hija, aprovecharon al máximo cada instante antes de la despedida.

Maxi López partió de la ciudad donde hoy reside junto a Daniela y Elle, pero no sin antes de compartir una tierna despedida que enterneció a toda la web. “Te voy a extrañar mucho bebé Elle”, escribió el empresario, junto a un lindo y risueño video de su pequeña.

Por su parte, Daniela también compartió memorias de los días juntos y unas palabras cargadas de amor para él: "Cuando tu corazón se rompe en silencio, pero tu mente susurra: solo es un adiós por ahora. El amor nos da paciencia y la razón nos recuerda que es lo correcto, por ahora … Te esperamos, amor. Gracias por estos días juntos ❤️".

Ahora, con Maxi de regreso en Argentina para afrontar nuevos desafíos en MasterChef Celebrity, la familia quedó a la espera de un próximo y ansiado reencuentro.