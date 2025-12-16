Martes cálido en la ciudad

Jornada de martes con el cielo casi despejado, solo algunas nubes aparecerán en el cielo, según informa el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima fue de 15 °C, mientras que la máxima llegará a los 26 °C.

Las probabilidades de precipitaciones son casi nulas y los vientos serán variables, por la mañana desde el SO y por la tarde y noche desde el N.

Tampoco existen alertas emitidas para la provincia.

En lo que resta de la semana las temperaturas irán en ascenso llegando a 32 °C el viernes.