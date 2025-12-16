16°
Informacion General

Corte total en la Ruta 66 por el incendio de un camión en Perico

 El tránsito está completamente interrumpido en un tramo clave del centro de Jujuy. Personal de control vial implementa desvíos por caminos internos y recomienda evitar la zona.

Martes, 16 de diciembre de 2025 08:27

Un camión varado y envuelto en llamas provocó un corte total en la Ruta Nacional 66 a la altura del kilómetro 20, en la localidad de Perico. El siniestro interrumpió completamente la circulación en sentido sur-norte, generando graves complicaciones en uno de los corredores viales más transitados de la provincia.

Ante la emergencia, personal de control vial y seguridad se encuentra en el lugar trabajando en la regulación del tránsito. Se han implementado desvíos obligatorios por caminos internos de la zona, con señalización preventiva y agentes dirigiendo la circulación para ordenar el flujo y reducir riesgos.

Los organismos viales solicitaron a los conductores extremar las precauciones tanto en el sector afectado como en las rutas alternativas. Recomiendan mantener velocidad reducida, respetar las distancias de frenado y, en lo posible, evitar por completo la zona para prevenir mayores congestionamientos.

La Ruta 66 cumple un rol estratégico para la conexión diaria entre San Salvador de Jujuy, Perico y zonas aledañas, siendo vital para el transporte de mercaderías y el movimiento de trabajadores. Por el momento, no se ha informado un horario estimado para la normalización del tránsito. La circulación permanecerá restringida hasta que se retire el vehículo siniestrado y se garantice la seguridad en el lugar.

