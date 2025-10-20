Paulo Dybala le dedicó su primer Día de la Madre a Oriana Sabatini

En medio de la dulce espera de su primera hija juntos, Paulo Dybala emocionó a todos al dedicarle un tierno saludo a su esposa, Oriana Sabatini, en el Día de la Madre celebrado este domingo 19 de octubre en Argentina.

Si bien aún no nació la pequeña, el futbolista decidió dedicarle el primer Día de la Madre al proceso que está viviendo actualmente la modelo, quien tiene prevista dar a luz en marzo del 2026.

A través de una historia que compartió en su cuenta de Instagram, el campeón del mundo publicó una foto íntima de su esposa, abrazada a sus perros, y le escribió un mensaje simple pero cargado de profundo amor: “Feliz día mamita hermosa”.

Oriana, que está cursando su cuarto mes de embarazada, respondió con un dulce “Te amo”.