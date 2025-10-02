Humahuaqueños aplaudieron sus mini carrozas y carruajes

Cerrando los festejos por la 74° Fiesta Nacional de los Estudiantes, la Municipalidad de Humahuaca realizó la noche del martes el segundo desfile de mini carrozas y carruajes, sobre avenida Belgrano congregando gran cantidad de público y alumnos presentando sus obras de arte primaverales.

PRESENCIA | CARRUAJE DEL COLEGIO SECUNDARIO N° 25.

En cada una de ellas demostraron trabajo e imaginación ayudados por sus profesores y padres quienes colaboraron para estar presente en el desfile y sumarse a la algarabía estudiantil.

Los asistentes a las diferentes salas del Centro de Desarrollo Infantil "Patitas tiernas" presentaron sus simpáticas y coloridas mini carrozas, como también los niños pertenecientes al Programa Yachay - Oclade.

DESTACADA | DIRECTIVAS DE LA ESCUELA DE CONFIGURACIÓN DE APOYO

A ellos se sumaron alumnos de la promoción 25 de séptimo C de la primaria N° 77 "Bernardino Rivadavia" conocidos como Los conejos, quienes presentaron un excelente carruaje y por su participación la intendente Karina Paniagua les premió con un viaje en el Tren Solar de la Quebrada y el viaje de fin de curso.

También participaron los alumnos y docentes de la Escuela de configuración de apoyo. Paniagua junto a su secretario de Cultura y Educación, Marcelo Cáceres, recibió a la embajadora departamental Yuliana Morales y al Chico 10 departamental Agustín Chorolque, ambos del Colegio Secundario N° 25.

APLAUDIDA | CARRUAJE TÉCNICO DEL COLEGIO POLIMODAL N° 8.

Destacada presencia fue la del Colegio Secundario N° 59 "Olga Aredez" con su atractivo carruaje desde donde saludaron al público la embajadora del establecimiento Ruth Tolay y el Chico 10, Agustín Pérez. Como premio por su participación le correspondió el pago íntegro de la Cena Blanca por parte del municipio.

El Colegio Polimodal N° 8 "Juana Azurduy", Los cachorros presentó un carruaje técnico que fue muy destacado por el público, en el se destacaron su embajadora Malena Zerpa y el Chico 10, Nahuel. La intendente Paniagua reconoció su labor regalándole el asado de fin de año.

ESCUELA NORMAL | ESTUVO CON SU OBRA EN LA CIUDAD CULTURAL

La Escuela Normal "República de Bolivia" puso el broche de oro al Desfile de mini carrozas y carruajes con su espectacular obra de arte con la cual representó a todos los humahuaqueños en los desfiles en Ciudad Cultural por la nueva edición de la Fiesta de los Estudiantes.

FELICES | RUTH TOLAY Y AGUSTÍN PÉREZ, DEL COLEGIO N° 59 “OLGA AREDEZ”.

El estudiantado y el cuerpo directivo agradeció la iniciativa de la intendente en realizar el desfile posibilitando que la ciudadanía pudiera observar el hermoso carruaje realizado con mucho esfuerzo y colaboración, en el cual se lucieron su embajadora Candela Vargas y el Chico 10 Alan González representando a todo el estudiantado. Estuvo como invitada Selena Zerpa embajadora del Colegio Secundario N° 26 de Uquía, demostrando un excelente gesto de compañerismo.