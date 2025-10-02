°
2 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

salud
Centro de Salud Mental y Adicciones
Cabildo de Jujuy
Conciencia Animal
Humahuaca
Elecciones 2025
Carlos Sadir
Ministerio de Hacienda de Jujuy
Red de Puericultoras de Jujuy
Firma de convenio
salud
Centro de Salud Mental y Adicciones
Cabildo de Jujuy
Conciencia Animal
Humahuaca
Elecciones 2025
Carlos Sadir
Ministerio de Hacienda de Jujuy
Red de Puericultoras de Jujuy
Firma de convenio

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1460.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio Belgrano

Detienen a un prófugo con orden de captura vigente

Lo encontraron en la vía pública y lo trasladaron a la Seccional 44°.

Jueves, 02 de octubre de 2025 02:39

Un hombre de 39 años que contaba con pedido de captura por el delito de robo fue detenido por los efectivos policiales en el barrio Belgrano de la capital provincial. Fue trasladado a la Seccional 44°.

La aprehensión se hizo efectiva días pasados por la noche, en momentos que una comisión policial realizaba recorridos preventivos por las calles del mencionado sector barrial capitalino.

En esas circunstancias, los agentes observaron a un hombre en inmediaciones de la esquina de las calles Leopoldo Lugones y Las Capillas.

Fue entonces que alrededor de las 23.45 los uniformados detuvieron la marcha y le dieron la voz de alto al sospechoso. Tras esto, lo identificaron y consultaron sus datos en la base de información policial. Así, se supo que el hombre de 39 años era activamente buscado por la Justicia provincial y registraba un pedido de captura por el delito de robo.

Al conocer el pedido que había sobre el individuo, los efectivos procedieron a detenerlo para trasladarlo a la Seccional 44°.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD