Intentó alquilar y la estafaron en $558 mil

Una mujer domiciliada en la ciudad de Palpalá denunció que fue estafada por una suma superior al medio millón de pesos, tras realizar una transferencia porque estaba interesada en alquilar un departamento ubicado en la capital provincial. Fue engañada por un hombre al que llamó para averiguar acerca del inmueble.

El ilícito se registró días atrás por la mañana, cuando la víctima se encontraba observando la red social Facebook y se detuvo en el ofrecimiento de alquiler de una propiedad en la ciudad capital.

Al estar interesada en el inmueble, la mujer llamó por teléfono al número que figuraba en la publicación con el fin de averiguar las características del lugar y de las maneras de pago.

Fue entonces que la damnificada fue atendida por un hombre que le explicó que para asegurar el alquiler debía transferirle el monto de 558 mil pesos, que luego les serían devueltos.

Por esa razón, la mujer envió el dinero solicitado mediante dos transferencias bancarias.

Sin embargo, los días pasaron y el dinero aún no fue devuelto. Además, la víctima intentó comunicarse nuevamente con el sospechoso, pero éste la bloqueó.

En consecuencia, la damnificada se acercó hasta la Dirección General de Investigaciones de la Policía, en el barrio capitalino de Chijra, en donde denunció la estafa de la cual fue víctima. También aportó los comprobantes de los envíos realizados por el total de 558 mil pesos.