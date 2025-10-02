Detienen a tres profesores de deporte por abuso sexual de una menor

En un grave hecho que consternó a la comunidad sampedreña y reaviva la preocupación por reiterados casos en la ciudad, la justicia ordenó la detención e imputación de tres profesores, tras la denuncia de abuso sexual contra una alumna menor de edad.

El silencio de la mañana del martes, fue interrumpido por la noticia de una sorpresiva intervención judicial que sacudió los cimientos de la Dirección de Deportes Municipal. Tres profesores de esta área fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia, imputados por el delito de abuso sexual perpetrado en contra de una alumna menor de edad.

Pese al hermetismo que rodea la causa, fuentes oficiales confirmaron que la detención se concretó el martes y que los sujetos, de 25, 32 y 34 años, ya se encuentran tras las rejas.

Según pudo saberse, la acción de la justicia se precipitó tras la denuncia radicada por la progenitora de la víctima. La fiscalía de turno intervino de manera inmediata, ordenando la realización de la Cámara Gesell a la menor y las pericias de rigor. Una vez reunidos los elementos probatorios, la detención de los tres profesores fue solicitada y ejecutada.

La imputación reviste especial gravedad, ya que recae sobre los detenidos el delito de “abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por ser encargados de la educación de la menor”.

Un dato que intensifica la alarma social es la confirmación de que los abusos se habrían perpetrado en el propio edificio de la Dirección de Deportes Municipal. Este hecho lesiona gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones dedicadas a la formación y protección de los niños y adolescentes de San Pedro de Jujuy.

La comunidad espera ahora el avance de la investigación y las declaraciones de los imputados ante la justicia.