“Un horror los Martín Fierro”: de la crítica de Georgina Barbarossa al guiño de Carmen Barbieri

Un breve encuentro entre Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa quedó cargado de tensiones cuando la conductora matutina comentó que los premios Martín Fierro fueron “un horror”, mientras que la ex vedette hizo hincapié en la vida amorosa de su hijo y lo comparó con su difunto marido, Santiago Bal, a quien acusó de haber “arruina a una familia”.

Tras felicitar a Barbieri por el galardón de su hijo, Federico Bal, Barbarossa quedó a un costado y su interlocutora recordó: “Los gritos que pegaba yo desde la cama”. En contrapunto, Georgina detonó: “Nosotros no nos llevamos nada, fue un horror los Martín Fierro”.

Con su característico humor, Carmen respondió: “Te hubieras llevado algo, te hubieras robado los platos, tenedores, todo”. Como si fuera poco, al poner sobre la mesa que Barbieri se ausentó de la gala, Barbarossa redobló la apuesta: “Y lo bien que hizo”.

Ya sola, la ex vedette sostuvo que “ama” al galardón mencionado: “Estaba dado que no tenía que ir porque estaba enferma. Siempre se arma revuelo, pero lo felicito a -Luis- Ventura, aunque a veces no nos hablemos, en el fondo nos queremos, nos respetamos y lo admiro mucho porque hace una fiesta de gran nivel”.

Ante los videos que muestran a su hijo a los besos con una cronista de espectáculos, Carmen cuestionó: “Pero, ¿por qué no puede besarse y tener novia? Es un chico joven”. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de proyectarse frente a la situación.

En este contexto, recordó el momento en que su difunto marido, Santiago Bal, fue infiel y se preguntó sobre su hijo: “¿Cuándo lo va a hacer? ¿cuando tenga 50 años, como hizo Santiago, y arruinó a toda una familia? No, no se hacen esas cosas”.

“Federico no tiene hijos, no está casado, no está de novio y del otro lado tampoco. A la chica la conocí ayer. También conozco a Eve -Evelyn Botto, anterior vínculo de Federico- que es una mujercita que me cae muy bien, es muy amiga de Fede, son libres y que hagan lo que quieran”, concluyó.