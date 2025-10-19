Sospechoso fue aprehendido luego de robar en una casa

Un hombre de 38 años fue detenido luego de robar en una casa del barrio La Merced de la ciudad de San Pedro. El sujeto huía con un artefacto que el propietario reconoció como suyo y dio alerta a la Policía, que en minutos se constituyó para la aprehensión y posterior traslado a la Seccional 35°.

El ilícito sucedió el pasado viernes por la madrugada, cuando el propietario de una vivienda ubicada en el mencionado sector barrial sampedreño, observó a un individuo que se estaba escapando con una pertenencia suya.

Por esa razón, de inmediato dio aviso al Sistema 911, que envió al escenario del hecho a los integrantes del Grupo de Operación Motorizada de la Unidad Regional 2.

Al llegar al lugar, alrededor de las 4.40 los uniformados vieron al protagonista del delito escapando con un horno eléctrico por la calle Felipe Varela, el cual intentó eludir la presencia policial.

Fue entonces que los hombres de la fuerza iniciaron un operativo de búsqueda por las calles aledañas a la casa de la víctima y por los techos de los vecinos. De esta manera, lograron ubicar al fugitivo sobre la misma calle Felipe Varela, en la zona del faldeo, reconocido mediante las características aportadas por el damnificado.

Ante esta situación, el prófugo intentó continuar con su huida, pero los uniformados rápidamente lo cercaron y redujeron. Así lograron recuperar el electrodoméstico que se había llevado de la casa del barrio La Merced, ya que no pudo justificar su posesión al ser consultado por el mismo.

Tras esto, los agentes trasladaron al sujeto a la Seccional 35°, con jurisdicción en la zona de la aprehensión, para quedar alojado en la dependencia a disposición de la Justicia.